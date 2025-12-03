В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали жильцов

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня ночью в Туймазах на первом этаже 9-этажного жилого дома по улице Мичурина в трехкомнатной квартире загорелось домашнее имущество. В считанные минуты, прибыв на место, пожарные МЧС России и госкомитета РБ по ЧС приступили к тушению. Открытое горение ликвидировали на площади 10 кв. м.
В происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии погубившего жизнь ребенка водителя отправили в исправцентр.