В Башкирии из горящей многоэтажки эвакуировали жильцов

Троих человек спустили при помощи автоподъемника. Еще 20 человек, в том числе 6 детей, эвакуировались по лестничному маршу.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, сегодня ночью в Туймазах на первом этаже 9-этажного жилого дома по улице Мичурина в трехкомнатной квартире загорелось домашнее имущество. В считанные минуты, прибыв на место, пожарные МЧС России и госкомитета РБ по ЧС приступили к тушению. Открытое горение ликвидировали на площади 10 кв. м.

В происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии погубившего жизнь ребенка водителя отправили в исправцентр.