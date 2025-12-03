Ричмонд
В Воронежской области повреждены резервуары с топливом из-за атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе повреждены резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников.

По его словам, за ночь системы ПВО сбили четыре дрона над Воронежем и двумя районами области.

— По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло, — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

2 декабря российские средства противовоздушной обороны в период с 17:00 до 20:00 ликвидировали шесть беспилотников Вооруженных сил Украины над Крымом. В этот момент шли переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

1 декабря глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о предотвращении атаки украинских дронов на регион — их сбили над территорией Каспийска.

