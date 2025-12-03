Спасалась от мужа: жительницу Хабаровского района осудили за самозащиту

Вдруг между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужу не менее трех ножевых ранений в область живота. Мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медпомощи.
Суд не подтвердил обвинения в том, что женщина намеревалась убить мужа. При этом подтвердилась другая версия событий — мужчина избивал и душил супругу, а также наносил ей удары по голове, в результате чего женщине и пришлось схватиться за нож.
Подсудимой было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 10 месяцев. Однако учитывая, что подсудимая длительный период времени находилась под стражей, от назначенного наказания в связи с его отбытием она была освобождена.