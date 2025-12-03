Наркозакладчицу задержали с 312 свертками метадона в бюстгальтере

Сотрудники полиции задержали жительницу подмосковного посёлка Монино по подозрению в наркоторговле. При досмотре её автомобиля в городе Электросталь правоохранители обнаружили 312 свёртков, которые женщина спрятала в брюках и в бюстгальтере. Лабораторный анализ установил, что в как минимум трёх пакетах находился запрещённый наркотик метадон, предназначенный для сбыта через систему закладок. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.