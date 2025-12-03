Ричмонд
Суд арестовал главу отдела СУ СК по Кузбассу Харитонова

Центральный районный суд Новосибирска принял решение арестовать главу второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Кемеровской области по Кузбассу Леонида Харитонова. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе общей юрисдикции по региону.

Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Постановление инстанции уже вступило в законную силу.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 дня, — добавили в сообщении.

2 декабря экс-начальнику управления экологии и административно-технического надзора администрации городского округа Солнечногорск Сергею Борисову также вынесли приговор по делу о получении взятки через посредника. Суд отправил его за решетку на восемь лет.