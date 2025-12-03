Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье мужчина напал с ножом на фельдшера, приехавшего помочь его жене

Сначала злоумышленник нанес телесные повреждения супруге.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Кавалерово Приморского края мужчина нанес телесные повреждения жене, а после того как она вызвала себе скорую — и ножевые ранения фельдшеру. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, между 39-летним мужчиной и его 42-летней супругой произошел конфликт, в ходе которого и пострадала женщина. Затем злоумышленник решил воспрепятствовать работе 39-летнего медика, а после скрылся.

«Медработника госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Жене злоумышленника оказали медицинскую помощь, ей назначено амбулаторное лечение», — рассказали в управлении МВД.

Сбежавшего мужчину в итоге задержали. Правоохранители уточнили, что у него есть судимость.

«Материалы проверки переданы по подведомственности для принятия решения», — отметили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек напал на бригаду скорой помощи в служебном автомобиле, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.