В Приморье мужчина напал с ножом на фельдшера, приехавшего помочь его жене

В поселке Кавалерово Приморского края мужчина нанес телесные повреждения жене, а после того как она вызвала себе скорую — и ножевые ранения фельдшеру. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.
По данным полиции, между 39-летним мужчиной и его 42-летней супругой произошел конфликт, в ходе которого и пострадала женщина. Затем злоумышленник решил воспрепятствовать работе 39-летнего медика, а после скрылся.
«Медработника госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Жене злоумышленника оказали медицинскую помощь, ей назначено амбулаторное лечение», — рассказали в управлении МВД.
Сбежавшего мужчину в итоге задержали. Правоохранители уточнили, что у него есть судимость.
«Материалы проверки переданы по подведомственности для принятия решения», — отметили в МВД.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек напал на бригаду скорой помощи в служебном автомобиле, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.