Более 480 туш мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

112 мертвых тюленей в начале ноября обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Это не первый подобный случай. Так, в конце мая главный специалист отделения комитета рыбного хозяйства по Мангистауской области Андрей Руцкий сообщил, что на берегу Каспийского моря нашли свыше сотни мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу.