Более 480 туш мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

В Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружили более 480 мертвых тюленей. В министерстве природных ресурсов республики сообщили, что ученые связывают их гибель с выбросами природного газа со дна моря, которые могли возникнуть из-за сейсмической активности.

Отмечается, что этот вид тюленей занесен в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Специалисты сейчас обследуют береговую линию в Махачкале, а также в Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах.

Минприроды направило обращения в ответственные структуры, чтобы те приняли меры и помогли установить точные причины массовой гибели животных.

112 мертвых тюленей в начале ноября обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане. Это не первый подобный случай. Так, в конце мая главный специалист отделения комитета рыбного хозяйства по Мангистауской области Андрей Руцкий сообщил, что на берегу Каспийского моря нашли свыше сотни мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу.