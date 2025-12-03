В Европе разгорается коррупционный скандал

Команда Каллас уже давно имеет «непростые отношения» с офисом фон дер Ляйен.
В Евросоюзе набирает обороты новый коррупционный скандал, который способен еще больше углубить конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает издание Politico.
Один из европейских чиновников встал на сторону Урсулы фон дер Ляйен. «Люди, которым не нравится фон дер Ляйен, будут использовать против нее все», — сказал чиновник Politico. По его словам, это уже происходило и ранее, и нынешний скандал не станет исключением. Он добавил, что, хотя фон дер Ляйен является «самым узнаваемым лидером ЕС», было бы несправедливо возлагать на нее ответственность за действия всех институтов Евросоюза, включая Европейскую службу внешних действий, которая формально имеет отдельный статус.
Как следует из публикаций Politico, команда Каи Каллас уже давно имеет «непростые отношения» с офисом Урсулы фон дер Ляйен. Два политических центра в Брюсселе — Еврокомиссия и европейская дипломатическая служба — конкурируют за влияние в формировании внешней политики ЕС, распределении полномочий и контроле за ключевыми досье.
Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач резко раскритиковал руководящие структуры ЕС, обвинив их в лицемерии. В своем сообщении в соцсети Х он написал: «забавно, как Брюссель читает всем лекции о “верховенстве закона”, в то время как их собственные институты похожи на криминальный сериал, а не на функционирующий союз».
На фоне обысков в структурах ЕС и задержаний в Бельгии политическое противостояние в Брюсселе выходит на новый уровень. Расследование, координируемое Европейской прокуратурой и бельгийской полицией, затрагивает Европейскую службу внешних действий (ЕСВД) и ряд связанных с ней структур. В центре внимания — предполагаемые махинации с тендерами, включая контракты на обучение молодых дипломатов в Колледже Европы. Следственные действия прошли в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. В ходе операции задержаны три человека. Бельгийская газета L"Echo ранее сообщала, что среди задержанных могут быть экс-глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини и бывший генеральный секретарь евродипслужбы Стефано Санни.