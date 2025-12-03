В Европе разгорается коррупционный скандал

На фоне обысков в структурах ЕС и задержаний в Бельгии политическое противостояние в Брюсселе выходит на новый уровень. Расследование, координируемое Европейской прокуратурой и бельгийской полицией, затрагивает Европейскую службу внешних действий (ЕСВД) и ряд связанных с ней структур. В центре внимания — предполагаемые махинации с тендерами, включая контракты на обучение молодых дипломатов в Колледже Европы. Следственные действия прошли в резиденции Европейской службы внешних действий в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах. В ходе операции задержаны три человека. Бельгийская газета L"Echo ранее сообщала, что среди задержанных могут быть экс-глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини и бывший генеральный секретарь евродипслужбы Стефано Санни.