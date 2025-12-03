В Новосибирске за взятку арестован руководитель отдела СУСК по Кузбассу

Обвиняемого заключили под стражу на срок один месяц 23 суток.
На две месяца арестован руководитель одного из отделов СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новосибирской области.
«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит «РИА Новости». В силу постановление суда пока не вступило.
Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского. Его подозревают в получении взятки. В ходе расследования было выявлено, что взятку он получил в виде имущества и оказания услуг. Общая стоимость последний оценивается в 25 миллионов рублей.