В Новосибирске за взятку арестован руководитель отдела СУСК по Кузбассу

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит «РИА Новости». В силу постановление суда пока не вступило.