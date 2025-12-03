Ричмонд
В Новосибирске за взятку арестован руководитель отдела СУСК по Кузбассу

На две месяца арестован руководитель одного из отделов СУСК РФ по Кемеровской области по Кузбассу. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новосибирской области.

Обвиняемого заключили под стражу на срок один месяц 23 суток.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 2 декабря 2025 года в отношении Харитонова Леонида Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — ред.), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 суток, то есть до 24 января 2026 года», — сообщает ведомство. Его комментарий приводит «РИА Новости». В силу постановление суда пока не вступило.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского. Его подозревают в получении взятки. В ходе расследования было выявлено, что взятку он получил в виде имущества и оказания услуг. Общая стоимость последний оценивается в 25 миллионов рублей.