Экс-директора тюменского муниципального предприятия обвинили в растрате

В Ишиме обвинили директора муниципального предприятия.

Бывшему директору муниципального предприятия Ишима Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу о растрате. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В суде установлено, что подсудимый, в период с июля по сентябрь 2022 года, являясь директором муниципального унитарного предприятия, организовал приобретение и оплату за счет предприятия строительных материалов на сумму 83 тыс. рублей, которые передал мужу родной сестры для строительства дома», — сказано в сообщении ведомства.

Виновный получил четыре года лишения свободны условно с испытательным сроком на два года. С него также взыскали ущерб.