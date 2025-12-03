Сильнейшая магнитная буря 4 декабря: прогноз по часам и как ее пережить

Именно в эти дни прогнозируется наиболее сильное воздействие на геомагнитное поле Земли. Метеозависимым людям в эти числа рекомендуется быть внимательнее к своему здоровью, избегать повышенных нагрузок и стрессов. Но этот прогноз является предварительным. Точные данные о силе и времени начала бури можно получить лишь за 1−3 дня до события, когда на Солнце будут зафиксированы соответствующие вспышки и выбросы плазмы.