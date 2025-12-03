Автосервис загорелся в гаражном комплексе в Митине

В гаражном комплексе на улице Генерала Белобородова в Митине произошел пожар в автосервисе. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
Пожар произошел в помещении автосервиса на первом этаже гаражного комплекса на улице Генерала Белобородова.
На месте работают 27 сотрудников и 8 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона, передает Telegram-канал ведомства.
2 декабря ангары со стройматериалами загорелись в Новой Москве, сообщили в оперативных службах. По предварительной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, произошло обрушение на площади 50 «квадратов».
Популярная блогерша, находясь под действием психотропных веществ, сожгла съемную квартиру в подмосковных Мытищах. Ущерб составил три миллиона рублей.