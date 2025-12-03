В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
«2 декабря Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу Леонида Сергеевича Харитонова, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ. Мера пресечения избрана до 24 января 2026 года», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что Леонид Харитонов был задержан в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере.