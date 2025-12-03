Ричмонд
В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу

Ранее на Леонида Харитонова завели дело за получение особо крупной взятки.

Источник: Аргументы и факты

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«2 декабря Центральный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу Леонида Сергеевича Харитонова, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ. Мера пресечения избрана до 24 января 2026 года», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что Леонид Харитонов был задержан в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере.