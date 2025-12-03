В Новосибирске арестовали главу отдела СУСК по Кузбассу

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.