Избили, бросили в машину и увезли прочь: в Башкирии банда похитила 17-летнего парня прямо со двора дома

В Кугарчинском районе Башкирии предстанут перед судом трое местных жителей в возрасте от 28 до 34 лет, их обвиняют в похищении человека с угрозой применения насилия. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, этим летом, вечером 12 июля, обвиняемые решили выяснить отношения 17-летним парнем. К нему были претензии из-за неосторожного вождения авто.
Молодые люди пришли к юноше домой в деревне Мряушлинский. Один из фигурантов множество раз ударил подростка по лицу, после чего сообщники силой посадили его на заднее сиденье Geely Emgrand и увезли.
К счастью, родителями удалось спасти сына. На своей машине они перекрыли дорогу похитителям и вызвали полицию.
Обвиняемые не признали свою вину. Возбужденное против них уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.