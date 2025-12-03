Избили, бросили в машину и увезли прочь: в Башкирии банда похитила 17-летнего парня прямо со двора дома

В Кугарчинском районе Башкирии предстанут перед судом трое местных жителей в возрасте от 28 до 34 лет, их обвиняют в похищении человека с угрозой применения насилия. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.