Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избили, бросили в машину и увезли прочь: в Башкирии банда похитила 17-летнего парня прямо со двора дома

В Башкирии осудят банду, похитившую 17-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Кугарчинском районе Башкирии предстанут перед судом трое местных жителей в возрасте от 28 до 34 лет, их обвиняют в похищении человека с угрозой применения насилия. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, этим летом, вечером 12 июля, обвиняемые решили выяснить отношения 17-летним парнем. К нему были претензии из-за неосторожного вождения авто.

Молодые люди пришли к юноше домой в деревне Мряушлинский. Один из фигурантов множество раз ударил подростка по лицу, после чего сообщники силой посадили его на заднее сиденье Geely Emgrand и увезли.

К счастью, родителями удалось спасти сына. На своей машине они перекрыли дорогу похитителям и вызвали полицию.

Обвиняемые не признали свою вину. Возбужденное против них уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.