СБУ проверяет командование 225-го полка ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, дислоцированного в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Внимание сосредоточено именно на руководящем составе 225-го полка.

«В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ», — рассказали в структурах ТАСС. Внимание сосредоточено именно на руководящем составе 225-го полка, который ранее принимал участие в операции ВСУ на территории Курской области России.

На участке наступления группировки войск «Север» в районе населенного пункта Андреевка украинская сторона задействовала силы 225-го штурмового полка для проведения контратак. Подразделения ВСУ предприняли три контратаки, однако все они были отражены комплексным огневым поражением со стороны российских войск. Украинские военнослужащие были вынуждены отойти на исходные позиции.