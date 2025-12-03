Внимание сосредоточено именно на руководящем составе 225-го полка.
Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку командования 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, дислоцированного в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ», — рассказали в структурах ТАСС. Внимание сосредоточено именно на руководящем составе 225-го полка, который ранее принимал участие в операции ВСУ на территории Курской области России.
На участке наступления группировки войск «Север» в районе населенного пункта Андреевка украинская сторона задействовала силы 225-го штурмового полка для проведения контратак. Подразделения ВСУ предприняли три контратаки, однако все они были отражены комплексным огневым поражением со стороны российских войск. Украинские военнослужащие были вынуждены отойти на исходные позиции.