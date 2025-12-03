СБУ проверяет командование 225-го полка ВСУ

На участке наступления группировки войск «Север» в районе населенного пункта Андреевка украинская сторона задействовала силы 225-го штурмового полка для проведения контратак. Подразделения ВСУ предприняли три контратаки, однако все они были отражены комплексным огневым поражением со стороны российских войск. Украинские военнослужащие были вынуждены отойти на исходные позиции.