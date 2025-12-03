На Украине оценили последствия мира в стране для власти Зеленского

По его словам, украинское руководство придерживается линии, при которой несколько вопросов формально выносятся на обсуждение, однако на практике ни по одному из них не дается согласия. Медведчук отметил, что заявления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о «мире» по сути не отличаются от риторики Зеленского.