Раскрыто, какую реакцию вызвал арест Могерини в дипломатической службе ЕС

Le Monde сообщает, что Еврокомиссия и действующий глава дипломатии Жозеп Боррель отказались комментировать расследование. Бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей утверждает, что ничего не знал о деле и узнал об обысках лишь спустя несколько часов. Газета напомнила и прежнюю критику, сопровождавшую назначение Могерини ректором Брюггского колледжа: стихийно возникали обвинения в «кумовстве» и непрозрачности отбора, что связывали с поддержкой со стороны руководства Еврокомиссии.