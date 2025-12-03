Ричмонд
Раскрыто, какую реакцию вызвал арест Могерини в дипломатической службе ЕС

После сообщений о задержании бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини 2 декабря в структурах Евросоюза начали разбираться, что именно происходит.

После сообщений о задержании бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини 2 декабря в структурах Евросоюза начали разбираться, что именно происходит. По данным Le Monde, атмосфера в дипломатической службе была напряжённой: сотрудники узнавали о происходящем из фрагментарных сведений и старались понять характер обвинений.

Le Monde сообщает, что Еврокомиссия и действующий глава дипломатии Жозеп Боррель отказались комментировать расследование. Бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей утверждает, что ничего не знал о деле и узнал об обысках лишь спустя несколько часов. Газета напомнила и прежнюю критику, сопровождавшую назначение Могерини ректором Брюггского колледжа: стихийно возникали обвинения в «кумовстве» и непрозрачности отбора, что связывали с поддержкой со стороны руководства Еврокомиссии.

Расследование касается возможных преступлений — мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушения служебной тайны в Колледже Европы. Могерини возглавляет это учебное учреждение с 2020 года. По данным Le Soir, речь идёт о махинациях при финансировании девятимесячной программы подготовки европейских дипломатов. Вместе с ней задержан руководитель колледжа, итальянский дипломат Стефано Саннино, ранее занимавший должность генсека Европейской службы внешних связей.

Делом занимаются бельгийская полиция и Европейская прокуратура — независимый орган, созданный для расследования преступлений, связанных с использованием бюджетных средств ЕС, включая коррупцию, отмывание денег и трансграничные схемы с налогом на добавленную стоимость.

Читайте также: Раскрыты новые подробности задержания экс-телеведущего из РФ на границе США.

