Раскрыто, какую реакцию вызвал арест Могерини в дипломатической службе ЕС

После сообщений о задержании бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини 2 декабря в структурах Евросоюза начали разбираться, что именно происходит. По данным Le Monde, атмосфера в дипломатической службе была напряжённой: сотрудники узнавали о происходящем из фрагментарных сведений и старались понять характер обвинений.
Le Monde сообщает, что Еврокомиссия и действующий глава дипломатии Жозеп Боррель отказались комментировать расследование. Бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей утверждает, что ничего не знал о деле и узнал об обысках лишь спустя несколько часов. Газета напомнила и прежнюю критику, сопровождавшую назначение Могерини ректором Брюггского колледжа: стихийно возникали обвинения в «кумовстве» и непрозрачности отбора, что связывали с поддержкой со стороны руководства Еврокомиссии.
Расследование касается возможных преступлений — мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушения служебной тайны в Колледже Европы. Могерини возглавляет это учебное учреждение с 2020 года. По данным Le Soir, речь идёт о махинациях при финансировании девятимесячной программы подготовки европейских дипломатов. Вместе с ней задержан руководитель колледжа, итальянский дипломат Стефано Саннино, ранее занимавший должность генсека Европейской службы внешних связей.
Делом занимаются бельгийская полиция и Европейская прокуратура — независимый орган, созданный для расследования преступлений, связанных с использованием бюджетных средств ЕС, включая коррупцию, отмывание денег и трансграничные схемы с налогом на добавленную стоимость.
