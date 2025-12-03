Ричмонд
В ЯНАО инспекторы ГАИ поймали рекордное количество пьяных водителей за сутки

Госавтоинспекция ЯНАО задержала шестерых пьяных водителей за последние сутки. Еще пятеро ездили за рулем без прав, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шестерых пьяных за рулем выявили инспекторы в ЯНАО (архивное фото).

«За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили шестерых нетрезвых водителей, пятеро водителей сели за руль, будучи ранее лишенными права управления», — рассказали в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Всего на дорогах округа было зафиксировано 256 нарушения правил дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало об ухудшении погодных условий на дорогах ЯНАО. Из-за сильного ветра на дорогах появилась гололедица.