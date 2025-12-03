«Спрятал тела в сундуке»: в Пермском крае будут судить мужчину за убийство двух человек

6 февраля 2025 года в этом же доме обвиняемый вновь распивал спиртное с тем же мужчиной. В ходе повторной ссоры он нанес потерпевшему множественные удары ножом и молотком по телу и голове, от которых тот скончался на месте. С целью сокрытия совершенного преступления, как полагает следствие, обвиняемый также убил мать погибшего, ставшую свидетелем произошедшего. Затем, по версии следствия, он спрятал тела в сундуке и покинул дом.