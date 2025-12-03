Ричмонд
В Перми произошел пожар в детско-юношеском центре «Рифей»

До приезда спасателей персонал центра самостоятельно эвакуировал всех посетителей.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми на улице Давыдова произошел пожар в детско-юношеском центре «Рифей». По предварительным данным, возгорание произошло в столовой учреждения — загорелась электропроводка.

Сразу после сообщения о пожаре в 09:59 на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации ЧП участвовали 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

До приезда спасателей персонал центра самостоятельно эвакуировал всех посетителей — 436 человек, из которых 410 были детьми. К счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания сейчас уточняются дознавателями МЧС. Специалисты отмечают, что огонь не успел распространиться на остальные помещения центра.