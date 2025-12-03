Организаторов незаконной миграции задержали в Москве

«Двоих участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции, задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно со столичными полицейскими», — пишет Волк в своем telegram-канале. Во время операции, на одном из московских железнодорожных вокзалов, задержаны двое курьеров. Именно эти участники занимались доставкой поддельных документов по адресам, которые им передавали анонимные кураторы. При личном досмотре у задержанных обнаружили и изъяли документы, печати, электронные носители информации и иные предметы. Задержанные заявили, что рассматривали свою деятельность как подработку.