В Башкирии в ДТП опрокинулась машина скорой помощи

По предварительным данным ГАИ РБ, авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Юбилейной и Ленина в Нефтекамске. Столкнулись «Лада Гранта» и машина скорой медицинской помощи «УАЗ».
В ДТП пассажир «скорой» — фельдшер — с травмами обратился за медпомощью.
Известно, что бригада медиков направлялась на вызов со включенными проблесковыми маячками — спецмашина пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Подробности случившегося уточняются.
