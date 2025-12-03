Ричмонд
В Башкирии в ДТП опрокинулась машина скорой помощи

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы.

По предварительным данным ГАИ РБ, авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Юбилейной и Ленина в Нефтекамске. Столкнулись «Лада Гранта» и машина скорой медицинской помощи «УАЗ».

В ДТП пассажир «скорой» — фельдшер — с травмами обратился за медпомощью.

Известно, что бригада медиков направлялась на вызов со включенными проблесковыми маячками — спецмашина пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Башкирии погубившего жизнь ребенка водителя отправили в исправцентр.