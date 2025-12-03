Омский пенсионер задушил злоупотребляющую алкоголем племянницу

В Омской области 72-летний мужчина задушил свою 41-летнюю племянницу, проживавшую у него дома. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, преступление было совершено 27 августа в Саргатском районе.
«Обвиняемый, находясь у себя дома, в ходе конфликта по причине аморального образа жизни своей 41-летней племянницы, проживающей у него, злоупотребляющей спиртным, лишенной родительских прав, убил ее путем удушения», — сказано в сообщении.
После этого пенсионер сам сообщил о случившемся другой племяннице, которая является родной сестре погибшей.
Уголовное дело по статье об убийстве направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что житель Иркутской области был приговорён к 11 годам тюрьмы за попытку сжечь бывшую жену и малолетних детей.