Прибавка к пенсии: в Гомеле задержали пожилого наркокурьера-оптовика

Задержание происходило при поддержке бойцов отряда милиции особого назначения, уточнил начальник УНиПТЛ УВД Гомельщины Андрей Насытко.
Правоохранители выяснили, что 62-летний житель Мозыря работал курьером-оптовиком незаконной торговой точки, которая реализовывала психотропные вещества.
В обязанности мужчины входило привозить в Беларусь из соседней страны особо опасные психотропы — пара-метилэфедрон. Затем наркотические вещества планировалось реализовывать на территории республики.
Сотрудники наркоконтроля обнаружили в тайниках и автомобиле задержанного более двух килограммов опасного «товара». Психотропы были изъяты.
«В тайниках и автомобиле задержанного обнаружено и изъято более двух килограммов “товара”. Преступная деятельность закладчика продлилась около месяца», — подчеркнул Насытко.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремный срок до 20 лет, уточнили в МВД.