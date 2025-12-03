Ричмонд
Прибавка к пенсии: в Гомеле задержали пожилого наркокурьера-оптовика

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Курьера-оптовика наркошопа задержали сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельской области, сообщили в МВД Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Задержание происходило при поддержке бойцов отряда милиции особого назначения, уточнил начальник УНиПТЛ УВД Гомельщины Андрей Насытко.

Правоохранители выяснили, что 62-летний житель Мозыря работал курьером-оптовиком незаконной торговой точки, которая реализовывала психотропные вещества.

В обязанности мужчины входило привозить в Беларусь из соседней страны особо опасные психотропы — пара-метилэфедрон. Затем наркотические вещества планировалось реализовывать на территории республики.

Сотрудники наркоконтроля обнаружили в тайниках и автомобиле задержанного более двух килограммов опасного «товара». Психотропы были изъяты.

«В тайниках и автомобиле задержанного обнаружено и изъято более двух килограммов “товара”. Преступная деятельность закладчика продлилась около месяца», — подчеркнул Насытко.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремный срок до 20 лет, уточнили в МВД.