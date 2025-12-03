Появились кадры пожара в автосервисе на северо-западе Москвы

Прокуратура опубликовала кадры с места пожара, который вспыхнул в автосервисе на улице Генерала Белобородова в Москве. В ведомстве поставили на контроль установление всех обстоятельств инцидента. Об этом в среду, 3 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.