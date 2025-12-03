Появились кадры пожара в автосервисе на северо-западе Москвы

Прокуратура опубликовала кадры с места пожара, который вспыхнул в автосервисе на улице Генерала Белобородова в Москве. В ведомстве поставили на контроль установление всех обстоятельств инцидента. Об этом в среду, 3 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
На опубликованных кадрах видно, как бригада спасателей тушит возгорание на первом этаже здания. Впоследствии будет установлена точная причина пожара. По факту возгорания организовали процессуальную проверку. Ее ход и результаты контролирует прокуратура, рассказала Нефедова.
На месте работают 27 пожарных и задействовано восемь единиц спецтехники. На момент публикации материала спасатели локализовали возгорание. Предварительно, пострадавших нет.