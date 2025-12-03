Ричмонд
42-летняя жительница Воронежа погибла в ДТП за рулем ВАЗа

Еще четыре человека попали в больницу.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Смертельная авария случилась 2 декабря около 13.25 в Хохольском районе. На 22-м километре трассы «Р194» столкнулись «Лада Калина» и «Мазда». Один человек погиб и четверо попали в больницу.

Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, 42-летняя жительница Воронежа на отечественной легковушке ехала из Острогожска в областной центр. Автомобилистка выехала на встречную полосу и столкнулась с «Маздой 3» под управлением 52-летнего белгородца. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи. Четыре ее пассажира в возрасте 6, 9, 20 и 40 лет — тоже воронежцы — в больнице.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства и причины этого ДТП.