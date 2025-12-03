Стали известны подробности массовой аварии на улице Байкальской в Иркутске

Авария с участием девяти автомобилей произошла 3 декабря 2025 года в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, около 12:40 на улице Байкальской столкнулись пять легковушек и четыре пассажирских транспортных средства.
— По предварительным данным, водители «Лексуса» и микроавтобуса «Пежо» не справились с управлением и столкнулись. Из-за чего на этом же участке дороги друг в друга врезались еще три маршрутных автобуса и четыре легковушки, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Благо, в аварии никто не пострадал, за медпомощью также никто не обращался. Ранее на этом участке дороги выстроилась очередь из машин, однако сейчас движение полностью восстановлено — пробка рассосалась. Также дорогу обработали противогололедными материалами, чтобы избежать новых ДТП.
В это время СУ СКР региона организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура поставила ситуацию на особый контроль.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пробка рассосалась на трассе «Байкал» 3 декабря.