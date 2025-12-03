Ричмонд
После пожара в общежитии в Бугульме двое детей попали в больницу

Ранним утром на улице Чайковского в Бугульме случился пожар в комнате общежития. Во время пожара в помещении находились трое детей. С различными травмами двое из них госпитализированы в медучрежедение, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: прокуратура Татарстана

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.

На место происшествия выезжал заместитель Бугульминского городского прокурора Ильхам Маликов. Организована процессуальная проверка.