Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом

«Полицейские установили личности несовершеннолетних участниц конфликта. Ими оказались три девушки, в возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в различных учебных заведениях. Они были доставлены в полицию и после опроса переданы родителям», — говорится в сообщении.