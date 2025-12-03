Ричмонд
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом

Три девочки 15−17 лет попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Три девочки в возрасте 15−17 лет доставлены в полицию после драки на железнодорожном вокзале в Павловске под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, при мониторинге интернета правоохранители обнаружили в одном из мессенджеров видео драки с участием подростков на железнодорожном вокзале Павловска, которая, как установила полиция, произошла 30 ноября.

«Полицейские установили личности несовершеннолетних участниц конфликта. Ими оказались три девушки, в возрасте от 15 до 17 лет, обучающиеся в различных учебных заведениях. Они были доставлены в полицию и после опроса переданы родителям», — говорится в сообщении.

ГУМВД уточняет, что подростки получили в драке ушибы и ссадины, они лечатся дома. После инцидента на вокзале девочек, родители которых привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, поставят на профилактический учет.

«Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Устанавливаются иные участники потасовки», — добавили в ГУМВД.