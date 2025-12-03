Минская милиция задержала двух иностранцев с 12 000 долларов и 7 000 евро

«Здесь один из них по заданию куратора встретился с минской пенсионеркой и забрал у нее пакет, в котором находилось 12 тысяч долларов, 4 тысячи евро и 7 тысяч юаней. После чего был задержан с поличным. Деньги он вместе с другом должен был отвезти в соседнюю страну и получить за это вознаграждение», — сообщили в ГУВД.