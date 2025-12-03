Минская милиция задержала двух иностранцев с 12 000 долларов и 7 000 евро. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками уголовного розыска милиции Минска были задержаны двое иностранцев в возрасте 17 и 19 лет, работавших курьерами телефонных мошенников. Специально для этого фигуранты прилетели с Алтая в Минск, преодолев более чем три тысячи километров.
«Здесь один из них по заданию куратора встретился с минской пенсионеркой и забрал у нее пакет, в котором находилось 12 тысяч долларов, 4 тысячи евро и 7 тысяч юаней. После чего был задержан с поличным. Деньги он вместе с другом должен был отвезти в соседнюю страну и получить за это вознаграждение», — сообщили в ГУВД.
Удалось установить, что деньги курьеру мошенников отдала 69-летняя жительница Минска. Пенсионерку обманули по схеме замены домофона, а затем убедили, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Для того, чтобы сохранить сбережения, женщине посоветовали заранее собрать все деньги и отдать для сверки номеров на купюрах. Минчанка сначала не поверила, но согласилась после звонка по видеосвязи от лжеследователя. Деньги были изъяты, из вернут пенсионерка. Заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
