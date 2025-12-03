В Ачинске отдали под суд организаторов канала нелегальной миграции

В Ачинске суд рассмотрит дело об организации незаконной миграции на стройке. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Ачинский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении трёх жителей Ачинска, обвиняемых в организации незаконной миграции. Ещё двое фигурантов по этому же делу уже осуждены, заключив досудебное соглашение.
Как установило следствие, весной 2024 года генеральный директор местной строительной компании ООО «Альфа-Строй», испытывая нехватку рабочих, решил привлечь дешёвую рабочую силу. Вместо легального оформления он вместе с сообщниками организовал преступную схему.
Члены группы незаконно ввезли в Россию 11 граждан Узбекистана и Азербайджана. Для мигрантов было организовано фиктивное оформление. Их «прописали» в непригодном для проживания доме, обеспечили поддельными документами для получения патентов, а также организовали прохождение обязательного медосмотра и экзаменов без фактического присутствия. Мигранты работали на стройках без законных оснований, проживая в условиях, не соответствующих санитарным нормам.
Деятельность группы была пресечена УФСБ России по Красноярскому краю. Все нелегальные работники были задержаны на объекте и впоследствии депортированы.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске раскрыли фиктивное трудоустройство сотен нелегальных мигрантов.