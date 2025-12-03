В Ачинске отдали под суд организаторов канала нелегальной миграции

Члены группы незаконно ввезли в Россию 11 граждан Узбекистана и Азербайджана. Для мигрантов было организовано фиктивное оформление. Их «прописали» в непригодном для проживания доме, обеспечили поддельными документами для получения патентов, а также организовали прохождение обязательного медосмотра и экзаменов без фактического присутствия. Мигранты работали на стройках без законных оснований, проживая в условиях, не соответствующих санитарным нормам.