В Таиланде задержали шестерых россиян за незаконную игру в покер

В Таиланде относительно азартных игр действует исключение только для государственной лотереи и некоторых видов скачек. Игра в покер может грозить штрафом до $160, а также тюремным заключением на срок до трех лет. Самое суровое наказание применяется к организаторам незаконных турниров.