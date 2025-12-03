Ричмонд
В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека

УФА, 3 дек — РИА Новости. Фельдшер и пациент получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой в башкирском Нефтекамске, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По его данным, в Нефтекамске на пересечении улиц Юбилейная и Ленина столкнулись «Лада Гранта» и автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ.

«В результате ДТП пассажир “скорой”, фельдшер с травмами обратились за медицинский помощью», — говорится в сообщении.

Известно, что бригада медиков направлялась на вызов с включенными проблесковыми маячками и пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, добавил Севастьянов.

Он опубликовал фотографии с места аварии. По кадрам видно, что после столкновения машина «скорой» упала на бок.