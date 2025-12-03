В ДТП с участием скорой в Башкирии пострадали два человека

УФА, 3 дек — РИА Новости. Фельдшер и пациент получили травмы при столкновении автомобиля скорой помощи с легковушкой в башкирском Нефтекамске, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своём Telegram-канале.