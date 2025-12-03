Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 под Арзамасом

Напомним, вечером 2 декабря 2025 года около села Костылиха водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем марки ГАЗ. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Из-за этой аварии движение на участке дороги было затруднено, и несколько машин вынужденно остановились. Спустя некоторое время 46-летний водитель автобуса YUTONG, не выбрав безопасную скорость, врезался в три стоящих транспортных средства: автопоезд DAF, которым управлял 40-летний мужчина, автопоезд «Фотон», а также второй автобус YUTONG, за рулём которого находился водитель того же года рождения.