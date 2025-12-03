По факту взрыва в кафе в Гулистане возбуждено уголовное дело: сколько жертв и пострадавших до сих пор неизвестно

В рамках расследования один человек был взят под стражу, сообщили в областном УВД.
Однако власти до сих пор не называют точное количество пострадавших и не подтверждают наличие погибших. Эта закрытость вызывает вопросы — ведь вторая часть статьи 257 применяется, если происшествие повлекло за собой смерть человека или другие тяжкие последствия. Это косвенно свидетельствует о наличии жертв.
Накануне в областном управлении здравоохранения официально заявляли, что погибших нет, а есть только пострадавшие, но конкретные цифры так и не были озвучены. Между тем сегодня в соцсетях появились сообщения местных жителей о том, что погибших как минимум трое.
Остается надеяться, что чиновники перестанут скрывать информацию и обнародуют реальные данные о числе погибших и пострадавших. Семьи пострадавших и всё общество вправе знать правду о масштабах трагедии.