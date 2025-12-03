В Ташкенте снова произошло страшное ДТП: одна из машин буквально разорвана на части

Как сообщили в столичном УБДД, авария произошла 3 декабря около 10:25 на участке Малой кольцевой автодороги в Алмазарском районе. В столкновении участвовали автомобили Hongqi и BYD.
В результате аварии обоим водителям была оперативно оказана первая медицинская помощь. О тяжести травм и состоянии пострадавших официальные данные пока не приводятся.
На месте происшествия работают сотрудники УБДД и экстренные службы, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.
Правоохранители особо подчеркнули важность соблюдения ПДД и напомнили водителям о недопустимости превышения скорости. Такой акцент на скоростном режиме может косвенно указывать, что один из участников аварии двигался с серьёзным превышением скорости, что и привело к столь тяжёлым последствиям.