В Ташкенте снова произошло страшное ДТП: одна из машин буквально разорвана на части

Vaib.uz (Узбекистан. 3 декабря). Сегодня утром в Ташкенте произошло очередное жуткое дорожно-транспортное происшествие. В соцсетях появились кадры, снятые возле Туринского политеха: на видео видно несколько сильно повреждённых автомобилей, один из которых буквально разорвало на части.

Источник: Vaib.uz

Как сообщили в столичном УБДД, авария произошла 3 декабря около 10:25 на участке Малой кольцевой автодороги в Алмазарском районе. В столкновении участвовали автомобили Hongqi и BYD.

В результате аварии обоим водителям была оперативно оказана первая медицинская помощь. О тяжести травм и состоянии пострадавших официальные данные пока не приводятся.

На месте происшествия работают сотрудники УБДД и экстренные службы, проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Правоохранители особо подчеркнули важность соблюдения ПДД и напомнили водителям о недопустимости превышения скорости. Такой акцент на скоростном режиме может косвенно указывать, что один из участников аварии двигался с серьёзным превышением скорости, что и привело к столь тяжёлым последствиям.