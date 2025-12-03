Ричмонд
В Андижане пожар практически уничтожил частный дом

Vaib.uz (Узбекистан. 3 декабря). Накануне вечером в Андижанской области произошёл крупный пожар — практически полностью сгорел частный жилой дом. Как сообщили в МЧС, происшествие случилось 2 декабря в махалле «Курама» Андижанского района.

Источник: Vaib.uz

Сигнал о возгорании поступил в службу 112 в 22:33. На место оперативно выехали четыре пожарно-спасательных экипажа. Уже в 22:44 пожарные были на месте, и буквально через пять минут, в 22:49, огонь удалось локализовать. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 23:30.

В результате происшествия значительно пострадали перекрытия, крыша дома, а также домашние вещи. Причины возгорания и размер причинённого ущерба пока устанавливаются. К счастью, сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Сотрудники МЧС продолжают выяснять обстоятельства случившегося и призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах.