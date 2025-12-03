Правоохранители задержали хирурга, вымогавшего деньги у родственников пациента за операцию

Vaib.uz (Узбекистан. 3 декабря). Новостью о том, что в Узбекистане процветает коррупция, уже никого не удивишь. Но когда речь заходит о медицине, ситуация становится особенно возмутительной. Врачи, которые требуют деньги за оказание необходимой медицинской помощи, переходят все допустимые границы.