Правоохранители задержали хирурга, вымогавшего деньги у родственников пациента за операцию

Правоохранительные органы задержали хирурга одной из больниц Галляаральского района Джизакской области. Как выяснилось, 37-летний медик потребовал у местного жителя 2 миллиона сумов за проведение операции его ребенку, который был доставлен в лечебное учреждение.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Джизакской области, врач был задержан прямо в своём служебном кабинете в момент получения взятки.
Теперь хирургу, решившему измерить человеческую жизнь в денежном эквиваленте, придётся ответить по закону. По данному факту проводится доследственная проверка, после чего будет принято решение о дальнейших действиях в отношении медика.