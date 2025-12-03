Ричмонд
Правоохранители задержали хирурга, вымогавшего деньги у родственников пациента за операцию

Vaib.uz (Узбекистан. 3 декабря). Новостью о том, что в Узбекистане процветает коррупция, уже никого не удивишь. Но когда речь заходит о медицине, ситуация становится особенно возмутительной. Врачи, которые требуют деньги за оказание необходимой медицинской помощи, переходят все допустимые границы.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранительные органы задержали хирурга одной из больниц Галляаральского района Джизакской области. Как выяснилось, 37-летний медик потребовал у местного жителя 2 миллиона сумов за проведение операции его ребенку, который был доставлен в лечебное учреждение.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Джизакской области, врач был задержан прямо в своём служебном кабинете в момент получения взятки.

Теперь хирургу, решившему измерить человеческую жизнь в денежном эквиваленте, придётся ответить по закону. По данному факту проводится доследственная проверка, после чего будет принято решение о дальнейших действиях в отношении медика.