Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму

Авария произошла в селе Новосельское. 8-летняя девочка с подругой ехали на электросамокате, и при выезде с прилегающей территории попали под колеса Renault Modus.
«В результате ДТП девочка и ее подруга, которая была вместе с ней на самокате, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура Крыма взяла ход проверки под контроль.
Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок.