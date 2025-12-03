Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма двое детей на электросамокате попали под машину, по факту ДТП ведется проверка. Об этом сообщили в МВД Крыма.

Источник: ГИБДД Крыма

Авария произошла в селе Новосельское. 8-летняя девочка с подругой ехали на электросамокате, и при выезде с прилегающей территории попали под колеса Renault Modus.

«В результате ДТП девочка и ее подруга, которая была вместе с ней на самокате, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в полиции.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура Крыма взяла ход проверки под контроль.

Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек, в том числе ребенок.