Снова о ёршике: глава СК требует отчёта по делу о травле девочки в Приморье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по расследованию уголовного дела о травле восьмилетней ученицы школы № 12 Спасска‑Дальнего Приморского края. Уголовное дело возбудили после того, как группа девятиклассниц в туалете школы издевалась над второклассницей, применяя физическое и психологическое насилие. Об этом написал Telegram‑канал «Следком Приморья».
В Следственном комитете уточнили, что пострадавшей девочке требуется длительное лечение, при этом к моменту нового решения председателя СК виновных лиц к ответственности не привлекли. По поручению Александра Бастрыкина руководитель следственного управления СК России по Приморскому краю Эдуард Трубчик должен представить обновлённый доклад о ходе расследования и его результатах.
По сообщениям в местных СМИ, старшая сестра школьницы сообщила, что продвижение по делу, по её мнению, началось лишь после передачи материалов из следственного отдела Спасска‑Дальнего в отдел по расследованию особо важных дел СК по Приморскому краю.
В пресс‑службе регионального следственного управления указали, что расследование сейчас ведут краевые следователи, а также проводится проверка действий должностных лиц школы, которых родственники девочки обвиняют в попытках замолчать инцидент и давлении на семью из‑за огласки истории в соцсетях.
Напомним, история получила широкую огласку после того, как в соцсетях и СМИ распространились сообщения о том, что три девятиклассницы во время перемены затащили восьмилетнюю ученицу второго класса в школьный туалет, душили её и пытались засунуть в рот туалетный ёршик, снимая происходящее на видео. Администрация школы не уведомила родителей пострадавшей, а мама девочки узнала о случившемся от ребёнка и обратилась в полицию и надзорные органы.
Реакция местных властей и руководства школы вызвала дополнительное возмущение у общественности: глава Спасска‑Дальнего Олег Митрофанов в своём Telegram‑канале заявил, что, по предварительным данным, факта издевательства не зафиксировали, признаков серьёзных травм у девочки не обнаружили, а историю с ершиком назвал неподтверждённой.
Администрация школы и отдельные её сотрудники пытались сгладить ситуацию: по данным СМИ, замдиректора по воспитательной работе, якобы советовал старшеклассницам удалить видео с издевательствами, а родители второклассницы столкнулись с упрёками в нанесении вреда репутации учебного заведения из-за огласки истории.