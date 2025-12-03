Снова о ёршике: глава СК требует отчёта по делу о травле девочки в Приморье

Напомним, история получила широкую огласку после того, как в соцсетях и СМИ распространились сообщения о том, что три девятиклассницы во время перемены затащили восьмилетнюю ученицу второго класса в школьный туалет, душили её и пытались засунуть в рот туалетный ёршик, снимая происходящее на видео. Администрация школы не уведомила родителей пострадавшей, а мама девочки узнала о случившемся от ребёнка и обратилась в полицию и надзорные органы.