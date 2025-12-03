Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Известный блогер Алексей Ульянов задержан в Волгограде

В его доме прошли обыски.

Накануне в Волгограде задержали в своем доме известного волгоградского блогера Алексея Ульянова. Об этом СМИ и подписчикам его канала сообщила супруга Елена. Женщина заявила, что ее не пускали в дом, а телефон мужа был не доступен.

— Что там происходит, я не знаю. Хорошо хоть детям разрешили выйти. На мой вопрос «что происходит?» сказали — следственные действия, и всё, — сообщила Елена Ульянова.

Официально силовые ведомства о задержании Ульянова не сообщают. Волгоградцы предполагают, что блогер может быть задержан в рамках уголовного дела в отношении другого волгоградца, автора телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Серенко, который находится под арестом с лета этого года. Официальных подтверждений этому нет.