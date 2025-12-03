Известный блогер Алексей Ульянов задержан в Волгограде

Официально силовые ведомства о задержании Ульянова не сообщают. Волгоградцы предполагают, что блогер может быть задержан в рамках уголовного дела в отношении другого волгоградца, автора телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Серенко, который находится под арестом с лета этого года. Официальных подтверждений этому нет.