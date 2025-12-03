Четырех человек спасли из горящей квартиры в Ленобласти

Вечером 2 декабря в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома на Школьной улице в городе Коммунар Гатчинского района произошел пожар. Огонь охватил прихожую и кухню. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. О подробностях сообщили в «Леноблпожспасе», специалисты которого работали на месте случившегося.