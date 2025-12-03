В Москве арестовали участников схемы по легализации тысячи мигрантов

Сотрудники МВД задержали двух мужчин, занимавшихся распространением поддельных документов для иностранцев. По предварительным данным, по этой схеме было организовано незаконное пребывание в России более чем одной тысячи приезжих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Подозреваемых задержали с поличным на одном из железнодорожных вокзалов Москвы. На допросе мужчины пояснили, что выполняли функции курьеров: они получали указания от анонимных кураторов и развозили пакеты с фальшивками по заданным адресам.
При досмотре у задержанных были изъяты печати, электронные носители информации, а также готовые комплекты подделок
По данным МВД, канал нелегальной миграции действовал с начала 2024 года. Злоумышленники предлагали иностранцам, желающим узаконить свой статус в РФ, оформить за денежное вознаграждение пакет фиктивных документов. В перечень входили уведомления о прибытии и талоны о пересечении границы, а также поддельные документы об образовании и водительские удостоверения стран СНГ.
Как отметила Ирина Волк, услугами теневых дельцов воспользовались более 1 тыс. мигрантов, а криминальный доход группы превысил 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Фигурантам уже предъявлено обвинение, суд отправил их в СИЗО. В настоящий момент следствие устанавливает личности остальных соучастников, а также ведет розыск иностранцев, которые приобрели и используют поддельные документы.