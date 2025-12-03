В Москве арестовали участников схемы по легализации тысячи мигрантов

Сотрудники МВД задержали двух мужчин, занимавшихся распространением поддельных документов для иностранцев. По предварительным данным, по этой схеме было организовано незаконное пребывание в России более чем одной тысячи приезжих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.