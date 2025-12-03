В селе Дружино Омского района сгорели надворные постройки на трех участках

В ночь на 2 декабря в селе Дружино Омского района произошел крупный пожар. Около 00:23 загорелись надворные постройки на трех приусадебных участках, а также мусор на прилегающей территории.
Общая площадь возгорания составила 280 квадратных метров. Для ликвидации огня были задействованы 23 пожарных и 6 единиц спецтехники. Открытое горение удалось локализовать к 01:50.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают точную причину происшествия. Рассматриваются все версии, включая нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнём и неосторожное курение.
