В селе Дружино Омского района сгорели надворные постройки на трех участках

Площадь пожара превысила 280 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 2 декабря в селе Дружино Омского района произошел крупный пожар. Около 00:23 загорелись надворные постройки на трех приусадебных участках, а также мусор на прилегающей территории.

Общая площадь возгорания составила 280 квадратных метров. Для ликвидации огня были задействованы 23 пожарных и 6 единиц спецтехники. Открытое горение удалось локализовать к 01:50.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают точную причину происшествия. Рассматриваются все версии, включая нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнём и неосторожное курение.

Ранее мы писали, что омские сотрудники МЧС рассказали о причинах автомобильных возгораний зимой.