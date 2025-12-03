Водитель BMW Пак обжаловал 11 лет колонии за убийство многодетной волгоградки

20 ноября этого года суд признал Пака виновным в убийстве. Защита с самого начала настаивала, что у Пака не было умысла на убийство, и просила переквалифицировать дело на более мягкую статью. Помимо лишения свободы, суд обязал осужденного выплатить семье погибшей 5 миллионов рублей.