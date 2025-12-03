Водитель BMW Пак обжаловал 11 лет колонии за убийство многодетной волгоградки

В Волгоградской области обжалован громкий приговор по делу о гибели многодетной матери Екатерины Буравлевой. Адвокат 74-летнего водителя Александра Пака подал апелляционную жалобу в Волгоградский областной суд, оспаривая назначенное наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Напомним, трагедия, потрясшая весь Волгоград, произошла 22 октября 2024 года. В Дзержинском районе водитель внедорожника BMW X7 Александр Пак переехал женщину на глазах у ее детей. Инцидент случился у школы. Пострадавшую пытались спасти лучшие врачи Волгограда и Москвы, но спустя месяц она скончалась в больнице.
20 ноября этого года суд признал Пака виновным в убийстве. Защита с самого начала настаивала, что у Пака не было умысла на убийство, и просила переквалифицировать дело на более мягкую статью. Помимо лишения свободы, суд обязал осужденного выплатить семье погибшей 5 миллионов рублей.