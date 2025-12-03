Суд в Екатеринбурге придумал, как обойти «схему Долиной»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по делу, объединив два иска в один.
Истец, 20-летняя студентка Анна из Челябинска, требовала признать недействительным договор купли-продажи своей однокомнатной квартиры в Екатеринбурге, заключенный с покупателем Артемом, и применить последствия недействительности сделки.
Артем, в свою очередь, подал встречный иск о снятии Анны с регистрационного учета. Согласно материалам дела, в июле-августе 2025 года Анна стала жертвой мошенников. Они представились сотрудниками службы техподдержки «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ и под предлогом сотрудничества с правоохранительными органами для предотвращения финансирования терроризма запугали девушку.
В результате Анна была вынуждена продать свою квартиру за 3,6 млн рублей.
В ходе разбирательства стороны пришли к соглашению.
Таким образом, квартира вернется в семью пострадавшей, а Артем получит обратно свои деньги.
Производство по делу прекращено на основании достигнутого мирового соглашения. Ситуация, связанная с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной, вызвала широкий общественный резонанс в России. Этот случай обратил внимание на проблему распространения мошеннических схем при сделках с недвижимостью. Отмечается рост числа судебных возвратов имущества, проданного под воздействием мошенников, что оставляет покупателей без средств и жилья.