Суд в Екатеринбурге придумал, как обойти «схему Долиной»

Артем, в свою очередь, подал встречный иск о снятии Анны с регистрационного учета. Согласно материалам дела, в июле-августе 2025 года Анна стала жертвой мошенников. Они представились сотрудниками службы техподдержки «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ и под предлогом сотрудничества с правоохранительными органами для предотвращения финансирования терроризма запугали девушку.