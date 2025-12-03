В Челябинской области отдали под суд банду вымогателей и похитителей людей

Так, в апреле 2023 года и июне 2024-го фигуранты похитили двух мужчины, которые, по их мнению, получали доходы от работы с цифровой валютой и незаконного оборота наркотических средств. У них с применением насилия вымогали более 3 млн рублей. В результате у одного из пострадавших было похищено 370 тыс. рублей.