В Челябинской области отдали под суд банду вымогателей и похитителей людей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, 23-летний местный житель в 2023 году привлек брата и трех знакомых и создал устойчивую вооруженную группу.
Они приобрели охолощенные пистолеты, один из которых переделали под боевое оружие, а также поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, газовое и травматическое оружие, ножи и наручники. Преступления совершались совместно с другими лицами, не входящими в состав банды.
Так, в апреле 2023 года и июне 2024-го фигуранты похитили двух мужчины, которые, по их мнению, получали доходы от работы с цифровой валютой и незаконного оборота наркотических средств. У них с применением насилия вымогали более 3 млн рублей. В результате у одного из пострадавших было похищено 370 тыс. рублей.
Кроме того, участники группы под видом сотрудников правоохранительных органов совершили серию преступлений против собственности, выбирая жертв среди наркозависимых.
В мае 2024 года злоумышленники напали на мужчину, подкараулив его у банка, избили и похитили 600 тыс. рублей. Вблизи одного из кафе, используя малозначительный повод, из огнестрельного оружия открыли стрельбу по группе молодых людей, попав одному в голову, но обошлось без тяжких последствий.
«Всего от преступных действий организованной группы пострадали 10 человек, которым причинен вред, а также материальный ущерб в размере более 1,2 млн рублей. В отдельное производство выделены материалы в отношении одного из членов банды, а также еще троих, которые не входили в состав организованной группы», — рассказали в Следкоме России.
Фигурантам от 22 до 24 лет. Их обвинили в совершении 16 преступлений, которые выявлены оперативными сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области и ГУУР МВД России при содействии регионального УФСБ России и Росгвардии.