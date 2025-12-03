ОМОН задержал 62-летнего жителя Мозыря, которому грозит до 20 лет

В МВД сообщили, что в тайниках и автомобиле мужчины нашли и изъяли более двух килограммов «товара». Преступная деятельность задержанного продлилась около месяца. Следователи завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Жителю Мозыря грозит до 20 лет лишения свободы.