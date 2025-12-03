Ричмонд
В Иркутской области осудили третьего похитителя 128 кг золота

Они спрятали драгметалл стоимостью 668 миллионов в машине.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боханский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю региона, участвовавшему в хищении и незаконном обороте золота. Как сообщили КП-Иркутск в областной прокуратуре, он работал доводчиком на якутском месторождении «Большой Тарын». С июня по август 2023 года мужчина похитил более 80 кг самородного золота, вынося его с территории и пряча в тайнике.

— Позже он привлек к сбыту еще двух работников с месторождения «Урочище Сайлык», которые украли свыше 47 кг золота. В январе 2024 года преступники перевезли в Иркутскую область более 128 кг золота общей стоимостью свыше 668 млн рублей, спрятав его в автомобиле. Их задержали в Баяндае, — добавили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Он взят под стражу. Его сообщники были осуждены ранее.

