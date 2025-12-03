В Иркутской области осудили третьего похитителя 128 кг золота

— Позже он привлек к сбыту еще двух работников с месторождения «Урочище Сайлык», которые украли свыше 47 кг золота. В январе 2024 года преступники перевезли в Иркутскую область более 128 кг золота общей стоимостью свыше 668 млн рублей, спрятав его в автомобиле. Их задержали в Баяндае, — добавили в пресс-службе ведомства.